Пожар произошел на складах в Киеве после взрывов

Мэр Киева Кличко: в Соломенском районе после взрывов загорелись склады

Склады загорелись в Соломенском районе Киева после взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«В Соломенском районе пожар на территории складских помещений», — написал он.

До этого украинские СМИ сообщили, что в столице Украины погремели взрывы.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы России устроили массированную атаку на Украину. Бойцы использовали почти 100 дронов, пуски производились с восьми направлений. По данным украинских пабликов, ВКС России поднимали в воздух ракетоносцы Ту-95МС. В 13 областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Тогда же мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. На месте одного из прилетов произошел пожар.