Пожар после падения обломков дрона в Ростовской области потушили

Голубев: при падении обломков дрона в Ростовской области никто не пострадал

При падении обломков беспилотника в Ростовской области на нескольких участках загорелась трава. Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что пожары оперативно потушили.

«В результате падения обломков никто не пострадал», — отметил он.

Как уточнил Голубев, на севере региона системы противовоздушной обороны подавили и уничтожили 47 дронов.

Всего над российскими территориями в ночь на 22 июля обезвредили 75 беспилотников. Из них 17 сбили над акваториями Черного и Азовского морей. БПЛА также ликвидировали в Краснодарском крае, в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях.

ВСУ часто применяют дроны для ударов по мирному населению. Ранее украинский беспилотник атаковал легковушку на белгородской трассе. Водитель серьезно пострадал, он получил: ожоги более 50% тела и осколочные ранения.