Пожар, вспыхнувший на нефтебазе в Воронежской области после падения обломков дронов ВСУ, не нанес ущерба объекту. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных», — написал он.
Оперативные службы продолжают обход территорий для уточнения последствий. Повреждений нигде не зафиксировали.
Минувшей ночью система РЭБ в Аннинском районе Воронежской области подавила украинские БПЛА. Один из них рухнул на территории нефтебазы, там загорелась пустая цистерна. В результате никто не пострадал.
В Курчатовском районе Курской области ранее взорвались хозяйственные постройки — на них упал дрон ВСУ. Строения не имеют отношения к атомной электростанции.
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Пожар после атаки дронов ВСУ не нанес ущерба воронежской нефтебазе
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