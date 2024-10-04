Пожар после атаки дронов ВСУ не нанес ущерба воронежской нефтебазе

Воронежский губернатор Гусев: нефтебаза не понесла ущерба после атаки ВСУ

Пожар, вспыхнувший на нефтебазе в Воронежской области после падения обломков дронов ВСУ, не нанес ущерба объекту. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных», — написал он.

Оперативные службы продолжают обход территорий для уточнения последствий. Повреждений нигде не зафиксировали.

Минувшей ночью система РЭБ в Аннинском районе Воронежской области подавила украинские БПЛА. Один из них рухнул на территории нефтебазы, там загорелась пустая цистерна. В результате никто не пострадал.

В Курчатовском районе Курской области ранее взорвались хозяйственные постройки — на них упал дрон ВСУ. Строения не имеют отношения к атомной электростанции.