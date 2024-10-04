Цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем из-за падения беспилотника ВСУ

Системы РЭБ в Воронежской области подавили украинские беспилотники. Один из них упал на территории нефтебазы, произошло возгорание пустой цистерны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы», — сообщил глава региона.
По предварительной информации, пострадавших нет, пожарные приступили к тушению огня. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Накануне в районе Курчатова Курской области в результате падения украинского беспилотника взорвались хозяйственные постройки. Строения не имеют отношения к Курской АЭС.
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