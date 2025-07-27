Жительница Ленобласти пострадала из-за атаки БПЛА

В результате налета БПЛА в Ленобласти травмы получила жительница Ломоносовского района. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, женщина получила ушибы и порезы, ее доставили в больницу. Из-за атаки произошел пожар в трехквартирном доме в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.

Дрозденко добавил, что область обеспечит компенсацию жителям, имущество которых пострадало при отражении налета беспилотников.

Ранее в регионе нейтрализовали более 10 дронов. Губернатор уточнил, что фрагменты уничтоженных БПЛА упали в Гатчине, Войсковицком поселении, а также в Ломоносовком районе.