Пожар начался на нефтебазе под Воронежем после падения БПЛА

В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов Воронежской области на территории нефтебазы начался пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.

Глава региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Также Гусев отметил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

В ночь на 13 января в пригороде Воронежа дежурные силы ПВО ликвидировали несколько украинских беспилотников. Также обошлось без пострадавших и разрушений.

Боевики ВСУ атаковали с помощью двух FPV-дронов пять населенных пунктов в Белгородской области. В больницу с тяжелыми ранениями попала жительница села Головчино в Грайворонском округе.