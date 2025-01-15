Пожар начался на нефтебазе под Воронежем после падения БПЛА
В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов Воронежской области на территории нефтебазы начался пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.
Глава региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Также Гусев отметил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
В ночь на 13 января в пригороде Воронежа дежурные силы ПВО ликвидировали несколько украинских беспилотников. Также обошлось без пострадавших и разрушений.
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