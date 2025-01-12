ВСУ атаковали пять населенных пунктов под Белгородом, есть раненый
Гладков: ВСУ ударили дронами по пяти населенным пунктам Белгородской области
Украинские боевики атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Из-за украинского БПЛА ранения получила жительница села Головчино в Грайворонском округе.
«Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметил Гладков.
ВСУ также атаковали с помощью двух FPV-дронов частное домовладение в хуторе Плотвянка Волоконовского района. В результате ЧП повреждения получил дом и припаркованный легковой автомобиль.
Еще один дрон взорвался рядом с частным домом в поселке Малиновка Белгородского района. Осколками посекло кровлю и фасад, в здании выбило окна. Также повреждения получили гараж и ограждение. Другой БПЛА атаковал село Ясные Зори и повредил остекление и фасад административного здания.
«Также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района — повреждены остекление и забор жилого дома», — добавил Гладков.
Ранее из-за атаки БПЛА погибла жительница Херсонской области. Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с ее домом в Старой Збурьевке. Также ранения получил 57-летний мужчина.