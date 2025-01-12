ВСУ атаковали пять населенных пунктов под Белгородом, есть раненый

Украинские боевики атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Из-за украинского БПЛА ранения получила жительница села Головчино в Грайворонском округе.

«Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметил Гладков.

ВСУ также атаковали с помощью двух FPV-дронов частное домовладение в хуторе Плотвянка Волоконовского района. В результате ЧП повреждения получил дом и припаркованный легковой автомобиль.

Еще один дрон взорвался рядом с частным домом в поселке Малиновка Белгородского района. Осколками посекло кровлю и фасад, в здании выбило окна. Также повреждения получили гараж и ограждение. Другой БПЛА атаковал село Ясные Зори и повредил остекление и фасад административного здания.

«Также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района — повреждены остекление и забор жилого дома», — добавил Гладков.

Ранее из-за атаки БПЛА погибла жительница Херсонской области. Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с ее домом в Старой Збурьевке. Также ранения получил 57-летний мужчина.