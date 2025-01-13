Несколько БПЛА уничтожили в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

Гусев добавил, что регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Накануне, 12 января, в Белгородской области в районе села Дунайка украинский дрон атаковал движущийся автомобиль мирных жителей. Пострадали двое людей, находившихся в машине. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Также украинские боевики атаковали еще пять населенных пунктов в Белгородской области. Вследствие атаки украинского БПЛА ранения получила жительница села Головчино в Грайворонском округе.