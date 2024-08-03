Пожар на складе в Каменском районе Ростовской области потушили
Пожар, возникший в Каменском районе Ростовской области после ночного попадания беспилотников, удалось потушить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Савин.
«Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован!» — написал он.
Ранее губернатор области Василий Голубев ввел режим ЧС в Морозовском районе. По его данным, за ночь регион попытались атаковать 55 украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет.
В Орле два беспилотника врезались в многоэтажный жилой дом. Один человек обратился в больницу за медицинской помощью.
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