Пожар на складе в Каменском районе Ростовской области потушили

Пожар, возникший в Каменском районе Ростовской области после ночного попадания беспилотников, удалось потушить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Савин.

«Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован!» — написал он.

Ранее губернатор области Василий Голубев ввел режим ЧС в Морозовском районе. По его данным, за ночь регион попытались атаковать 55 украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет.

В Орле два беспилотника врезались в многоэтажный жилой дом. Один человек обратился в больницу за медицинской помощью.