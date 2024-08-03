Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области

В Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале .

Он заявил, что муниципальная рабочая группа с утра оценивает ущерб, нанесенный району.

По его словам, в жилых домах, в нескольких социальных объектах и на производствах побило стекла. Губернатор пообещал помощь в восстановлении.

Всего, по его данным, за ночь регион попытались атаковать 55 украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет.

Ранее стало известно об атаке дронов на нефтебазу в Каменском районе той же области, после которой вспыхнул пожар.