Беспилотник ВСУ ударил по «Газели» в белгородском селе

Гладков: пять украинских БПЛА атаковали населенные пункты под Белгородом

Украинские беспилотники попытались ударить по населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В области засекли пять БПЛА в четырех населенных пунктах. Никто из жителей не пострадал.

В селе Дроновка беспилотник атаковал машину «Газель», которую припарковали во дворе частного дома. Пострадали остекление, крыша и кузов атвомобиля.

В селе Муром два дрона ударили по частному дому.

«Пробита кровля, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка и посечен забор», — отметил Гладков.

Он добавил, что в поселке Маслова Пристань из-за атаки повредилось остекление на предприятии.

Ранее дрон-камикадзе подорвал в Белгородской области ангар на территории предприятия в селе Никольское. Постройка загорелась и обрушилась. На место ЧП приехали оперативные службы, из местных жителей никто не пострадал. В тот же день осколок снаряда влетел в кровлю офисного здания в Белгороде.