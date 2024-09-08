Украинский дрон атаковал площадку для хранения топлива под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области

Украинский БПЛА атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — написал он.

На место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению пламени. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Днем 8 сентября ВСУ атаковали «Газель» в селе Дроновка. Крыша, остекление и кузов автомобиля получили повреждения. В селе Муром два украинских беспилотника обстреляли частный дом. Также боевики ударили по поселку Маслова Пристань. Там в результате атаки повредилось остекление на предприятии.