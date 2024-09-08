Украинский дрон атаковал площадку для хранения топлива под Белгородом

Украинский БПЛА атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — написал он.
На место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению пламени. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
Днем 8 сентября ВСУ атаковали «Газель» в селе Дроновка. Крыша, остекление и кузов автомобиля получили повреждения. В селе Муром два украинских беспилотника обстреляли частный дом. Также боевики ударили по поселку Маслова Пристань. Там в результате атаки повредилось остекление на предприятии.
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