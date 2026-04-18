Пожар на нефтебазе в Тихорецке потушили

На нефтебазе в Тихорецке потушили пожар, возникший после атаки БПЛА

Экстренные службы ликвидировали возгорание на территории нефтебазы в Тихорецке, возникшее после прилета беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Возгорание на территории нефтебазы в Тихорецке ликвидировали. Пожар возник из-за атаки БПЛА в ночь с 17 на 18 апреля. Среди сотрудников предприятия пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

В ночь на субботу оперштаб сообщал о возгорании на территории нефтебазы в Тихорецке. Всего к работам по тушению 56 единиц техники и 224 человека.

Ранее после атаки дронов произошел пожар в районе порта Высоцк в Ленинградской области, отмечал глава региона Александр Дрозденко. Возгорание также успешно ликвидировали.

Утром и днем 17 апреля над тремя регионами уничтожили 25 дронов ВСУ. Аппараты перехватили в Ленинградской, Курской и Белгородской областях.