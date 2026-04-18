В порту Высоцк в Ленинградской области потушили возгорание после атаки БПЛА

Экстренные службы полностью ликвидировали пожар в порту Высоцк Ленинградской области после утренней атаки БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Возгорание, возникшее после утренней атаки в порту Высоцк, полностью ликвидировали», — написал он.

Губернатор поблагодарил военнослужащих сотрудников МЧС России и Ленпожспасса за оперативное тушение пожара, а также военнослужащих 6-й армии ВВС и ПВО за работу по защите Ленинградского неба.

Возгорание рядом с портом Высоцк произошло ранее в субботу. Всего над Ленинградской областью ночью сбили 27 дронов, информация о пострадавших не поступала.

На фоне атаки дронов в аэропорту Пулково вводили ограничения. Выпуск и прием и лайнеров возобновили в 06:23. Режим опасности дронов в Ленинградской области отменили в 06:33.