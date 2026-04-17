ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале .

По данным российского оборонного ведомства, дроны перехватили в период с 08:00 до 15:00 по столичному времени над территориями трех регионов — Белгородской, Курской и Ленинградской областей.

До этого Минобороны сообщало о ночной атаке беспилотников. С 20:00 16 апреля до 07:00 17 апреля средства ПВО сбили 62 дрона над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также Крымом.

Ранее, в ночь на 16 апреля, средства противовоздушной обороны нейтрализовали в регионах 207 беспилотников ВСУ.