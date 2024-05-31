Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью потушили
Глава Темрюкского района Бабенков: пожар из-за БПЛА на нефтебазе ликвидировали
Загоревшиеся после атаки БПЛА цистерны на нефтебазе в Краснодарском крае потушили. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Атака произошла ночью. По словам Бабенкова, пострадала инфраструктура нефтебазы и воспламенились три железнодорожные цистерны с мазутом. К утру пожар потушили.
«На данный момент пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы», — заявил чиновник.
Работников осмотрели медики. Бабенков сообщил, что они получили травмы, не угрожающие здоровью.
Кроме нефтебазы в Темрюкском районе атаковали Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В городе объявили воздушную тревогу, силы ПВО отразили массированную атаку дронами. Оперативные службы занялись поиском упавших обломков.