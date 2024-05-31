Угроза атаки беспилотников прозвучала в Новороссийске

Глава Новороссийска Кравченко: в городе объявлена угроза атаки беспилотников

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Сирена воздушной опасности прозвучала в Новороссийске Краснодарского края. Мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале и ряд городских пабликов сообщили об угрозе атаки беспилотников.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Атака беспилотников», — написал глава города.

Сирена зазвучала примерно в 00:50 в ночь на пятницу. Мэр призвал горожан не подходить к окнам, укрыться в помещении со сплошными стенами.

Въезд в город перекрыли на Владимирском посту. Сигнал тревоги отменили в 02:12 31 мая.

В ночь на 17 мая Новороссийск пережил массированную атаку украинских беспилотников. Системы ПВО сбили над городом как минимум 10 БПЛА.

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