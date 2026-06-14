Сегодня 10:28 Пожар на морском терминале в Темрюкском районе ликвидировали Фото: Соревнования спасателей в Ногинске Богородского округа / Медиасток.рф
В поселке Волна ликвидировали пожар в терминале порта «Тамань», возникший накануне из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в
«Максе».
Огонь тушили 135 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России.
Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате налета БПЛА
загорелся терминал и погиб один человек, трое были ранены.
Ночью 14 июня беспилотники ВСУ
предприняли атаку на Ярославскую область, об этом сообщил заявил губернатор Михаил Евраев. Большую часть БПЛА сбили, но произошло попадание в топливохранилище, которое загорелось. К счастью, обошлось без жертв. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
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