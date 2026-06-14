Пожар на морском терминале в Темрюкском районе ликвидировали

В поселке Волна ликвидировали пожар в терминале порта «Тамань», возникший накануне из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в «Максе» .

Огонь тушили 135 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России.

Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате налета БПЛА загорелся терминал и погиб один человек, трое были ранены.

Ночью 14 июня беспилотники ВСУ предприняли атаку на Ярославскую область, об этом сообщил заявил губернатор Михаил Евраев. Большую часть БПЛА сбили, но произошло попадание в топливохранилище, которое загорелось. К счастью, обошлось без жертв.