Пожар на Краснодарском НПЗ после падения БПЛА потушили

Экстренные службы ликвидировали возгорание на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе, возникшее после атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

«Потушили пожар на Краснодарском НПЗ. На заводе продолжаются работы по ликвидации последствий», — заявили в оперштабе.

В Краснодаре после атаки БПЛА также зафиксировали повреждение фасада ТРЦ «Сити-центр» и более двадцати оконных рам. Продолжается обследование ближайших домов к НПЗ.

По данным Центра озеленения и экологии, загрязнения окружающей среды из-за пожара на НПЗ не произошло.

После атаки дронов повреждения получила технологическая установка Краснодарского НПЗ. Начался пожар на площади 300 квадратных метров. Сотрудников своевременно эвакуировали, никто не пострадал.

Минобороны утром 30 августа сообщило, что над Краснодарским краем ночью сбили 11 беспилотников.