Пожар из-за БПЛА под Геленджиком увеличился до 32 гектаров

Из-за сильного ветра огонь под Геленджиком охватил четыре участка. Площадь пожара превысила 30 гектаров, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

«С ночи сотрудники МЧС и „Кубань-Спаса“ тушат лесной пожар под Геленджиком. Сейчас там горят четыре участка, к сожалению, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 гектаров», — заявил он.

К профессиональным спасателям подключились волонтеры, в общей сложности пожар тушат более 330 человек. Их снабдили 80 единицами техники, самолетом и вертолетом. Кондратьев сообщил, что в ближайшее время группировку увеличат.

Пожар в районе села Криница начался из-за обломков сбитого БПЛА, самый крупный очаг возник в дольмене Красная Щель. Кроме лесного массива, загорелась установка нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском, огонь потушили.