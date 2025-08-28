Охвативший лесничество под Геленджиком пожар распространился на 14 гектаров

Возникший в результате падения обломков украинских беспилотников пожар на территории Геленджикского лесничества распространился на площади в 14 гектаров. Об этом со ссылкой на данные регионального Министерства природных ресурсов сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Самый крупный очаг пожара в шесть гектаров зафиксировали в дольмене Красная Щель, в Грековой Щели пламя охватила пять гектаров, в районе села Береговое — два и в Темной Щели — один гектар.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что ближайшей к пожару базе отдыха эвакуировали отдыхающих. Их разместили в местной школе, где открыли пункт временного пребывания.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что разгоревшееся пламя в районе села Криница отрезала от путей эвакуации группу из 23 туристов, отдыхавших на берегу моря. Людей вывезли в безопасное место на катере.

В тушении пожара в лесничестве Геленджика привлекли более 40 специалистов и 11 единиц техники. На помощь спасателям прилетел вертолет Ми-8 МЧС России.