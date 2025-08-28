В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся Афипский НПЗ

В Краснодарском крае из-за падения обломков украинского дрона загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Северного района. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале .

Обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 21 человека и восемь единиц техники.

Также в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Общая площадь в трех очагах составила 200 квадратных метров. Тушением занимаются 14 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.