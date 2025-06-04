Ликвидированный в зоне СВО наемник ВСУ Ле-Кернс говорил, что воевал ради забавы

Наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс признавался в своем блоге в соцсетях, что участвовал в боевых действиях «ради забавы». Его ликвидировали в зоне спецоперации, сообщило РИА «Новости» .

Новозеландский наемник называл себя любителем видеоигр, аниме, фитнеса, оружия и «боевых действий ради забавы». При этом он поставил смеющийся смайлик после указания последнего увлечения.

О гибели Ле-Кернса ранее сообщил украинский посол в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко.

В мае в зоне спецоперации российские военные ликвидировали афроамериканского наемника, воевавшего на стороне ВСУ. Боевика уничтожили при освобождении донецкого села Константинополь.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказывал, что колумбийские наемники, участвующие в боях на стороне ВСУ в курском приграничье, понесли значительные потери. По его словам, российские военные «их очень быстро израсходовали».