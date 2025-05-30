Наемника из Новой Зеландии ликвидировали на Украине

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко объявил о возможной гибели новозеландского наемника ВСУ Шана Ле-Кернса в ходе боевых действий на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
«Я получил новость о том, что Шан Ле-Кернс, предположительно, погиб», — сообщил посол.
В начале мая стало известно, что британского наемника Кристофера Гаррета, который воевал на стороне ВСУ и был заочно приговорен к 14,5 года колонии строгого режима, уничтожили недалеко от Изюма в Харьковской области.
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