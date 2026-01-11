Поврежденную дроном гимназию в Воронеже перевели на дистанционное обучение

Поврежденную при атаке украинского беспилотника гимназию в Воронеже перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА «Новости» сообщила директор гимназии Марина Шахова.

«Сейчас переведен на дистанционный формат учебный процесс. Но это пока только на понедельник. А дальше, я надеюсь, что в понедельник у нас будут какие-то решения», — отметила Шахова.

В здании повреждены фасад и окна, эксперты проводят оценку ущерба. Возобновление учебного процесса будет возможно только после окончания работы специалистов.

В ночь на воскресенье над территорией Воронежской области сбили 17 украинских дронов. При падении обломков ранения получили четыре человека. Ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. В больнице остается одна женщина, получившая ранение брюшной полости.