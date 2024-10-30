Поврежденное здание генштаба ВСУ в Киеве засветилось на фото

Фотографию, на которой видны повреждения одного из зданий Генштаба украинской армии в Киеве, опубликовал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* в своем Telegram-канале. На снимок попала частично разрушенная крыша.

Мосийчук* отметил, что в Генштаб попали обломки сбитого беспилотника. Бывший депутат не стал вдаваться в подробности произошедшего.

В Киеве и Киевской области ночью объявили воздушную тревогу. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работала противовоздушная оборона, и на территории Соломенского района, недалеко от центра, упали обломки дрона. Главное здание Генерального штаба в Киеве расположено как раз в Соломенском районе на Воздухофлотском проспекте.

Накануне российские войска нанесли удар по центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ. Кроме того, ВС России атаковали объекты аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины. До этого российские солдаты открыли огонь по украинскому штабу в военной академии Харькова.

* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.