По штабу ВСУ в военной академии в Харькове нанесли удар

По военной академии в Харькове нанесли ракетный удар, в здании базировался штаб ВСУ, предположительно, с «иностранными консультантами». Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В центре Харькова зафиксировали три прилета, уточнил подпольщик. В это время в штабе находились «иностранные консультанты», предположил Лебедев. После взрыва местность вокруг здания оцепили, к месту могли проехать только специализированные кареты скорой помощи.

«Удар наносился по Военной Академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. <…> Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — заявил Лебедев.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах. Официальной информации о том, что именно взорвалось, не поступало. Перед взрывом в городе загудела сирена воздушной тревоги.