Взрыв в Киеве повредил Генштаб ВСУ

Мосийчук заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве

Здание Генштаба Вооруженных сил Украины в Киеве получило повреждения. Информацию об этом утром 30 октября распространил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

«Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в здание попали фрагменты сбитого дрона. Мосийчук* не стал уточнять другие детали произошедшего. Бывший депутат также показал снимок с места происшествия.

В ночь на 30 октября в нескольких областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. По сообщениям местных СМИ, в столице прогремели взрывы.

Ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в военной академии Харькова. Предположительно, в это время в здании находились «иностранные консультанты». После взрыва местность вокруг здания оцепили.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.