Повредило дома, загорелась подстанция. Что известно об атаке украинских БПЛА на Кубань

При атаке украинских дронов по Краснодарскому краю никто не пострадал

В ночь на 22 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

Из-за падения обломков дрона ВСУ в станице Стародеревянковской Каневского района произошло возгорание на электроподстанции. На место происшествия оперативно прибыли экстренные и оперативные службы, ликвидировавшие пожар.

Обломки беспилотников также обнаружили в Славянском районе. Фрагменты упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Повреждения получили фасады и крыши домов, стекла в окнах выбило.

В станице Гривенской при атаке дронов ВСУ сильно повредило крышу одного из частных домов. Начался пожар. Кроме того, осколками задело соседние дома.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили 114 украинских БПЛА над Россией за ночь. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем — по 25.