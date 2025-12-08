NI: Британия затягивает переговоры, чтобы выиграть время для Украины

Великобритания сделала резкий разворот, когда, будучи ярым союзником Украины, неожиданно поддержала дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Она хотела выиграть время на перевооружение, сообщил американский журнал The National Interest .

«Это не столько изменение позиции, сколько хитрая выжидательная позиция. Британское правительство на самом деле не поддерживает мирное соглашение, которое, как постоянно настаивают русские, устранило бы „коренные причины“ войны на Украине», — сказал автор статьи Брэндон Вайхерт.

По его мнению, власти Соединенного Королевства играют в фейковую миротворческую игру, чтобы выиграть время на восстановление боевого потенциала Украины и возобновление обстрелов в более благоприятный момент. Британцы, как и европейцы в целом, не заинтересованы в долгосрочном мире.

Вайхерт сообщил, что они надеются переждать президентский срок Дональда Трампа в США. Ему осталось около 35 месяцев, более сговорчивого президента США могут избрать уже в 2028 году.

Ранее в Финляндии у границы с Россией прошли военные учения НАТО. Великобритания к ним присоединилась.