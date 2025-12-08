Поведению Великобритании в украинском урегулировании нашлось объяснение
NI: Британия затягивает переговоры, чтобы выиграть время для Украины
Великобритания сделала резкий разворот, когда, будучи ярым союзником Украины, неожиданно поддержала дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Она хотела выиграть время на перевооружение, сообщил американский журнал The National Interest.
«Это не столько изменение позиции, сколько хитрая выжидательная позиция. Британское правительство на самом деле не поддерживает мирное соглашение, которое, как постоянно настаивают русские, устранило бы „коренные причины“ войны на Украине», — сказал автор статьи Брэндон Вайхерт.
По его мнению, власти Соединенного Королевства играют в фейковую миротворческую игру, чтобы выиграть время на восстановление боевого потенциала Украины и возобновление обстрелов в более благоприятный момент. Британцы, как и европейцы в целом, не заинтересованы в долгосрочном мире.
Вайхерт сообщил, что они надеются переждать президентский срок Дональда Трампа в США. Ему осталось около 35 месяцев, более сговорчивого президента США могут избрать уже в 2028 году.
Ранее в Финляндии у границы с Россией прошли военные учения НАТО. Великобритания к ним присоединилась.