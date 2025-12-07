Британия присоединилась к учениям НАТО у границ России

К учениям НАТО в Финляндии присоединились британские военнослужащие. Об этом сообщила газета The Independent .

Около 60 военных королевства в течение шести недель учились стрельбе на лыжах и бою в рыхлом снегу при температуре около -28 градусов, а также погружениям в ледяную воду без обморожений.

Журналисты уточнили, что одна из целей такой подготовки — «угроза вторжения России». Маневры прошли в 32 километрах от российской государственной границы.

«Это важная тема для обсуждения для финнов. Они считают, что это очень серьезная угроза, которая может быть уже не за горами. Кто знает?» — отметил 21-летний стрелок Аарон Хантер.

В конце ноября на границе Финляндии с Россией начали строить забор высотой 4,5 метра с камерами видеонаблюдения через каждые 20 метров. Часть ограждения находится глубоко под землей.