Потерпевший крушение в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО

РИА «Новости»: разбившийся в Северной Осетии самолет Су-34 участвовал в СВО

Бомбардировщик Су-34, потерпевший крушение в Северной Осетии, привлекался к выполнению задач спецоперации и участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил также, что разбившийся самолет Воздушно-космических сил России, предварительно, следовал с аэродрома в Моздоке.

Су-34, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, рухнул из-за технической неисправности. Это произошло в безлюдной местности, в горах, поэтому последствий на земле не было. Никто из членов экипажа не выжил. К месту авиакатастрофы направили экстренные службы.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования родным погибших и попросил жителей не фотографировать и не выкладывать в Сеть обломки самолета.