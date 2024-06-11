Самолет Су-34 разбился в горах Северной Осетии
Минобороны подтвердило крушение самолета Су-34 ВКС России в Северной Осетии
В Северной Осетии из-за технической неисправности потерпел крушение самолет Су-34 Воздушно-космических сил России. Об этом сообщило Минобороны.
«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России», — объявила пресс-служба.
По информации министерства, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности воздушного судна. Су-34 рухнул в безлюдной местности, поэтому обошлось без разрушений. Члены экипажа погибли. К месту аварии вылетела специальная комиссия.
Крушение произошло около села Горный Дзуарикау, сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители ночью услышали громкие звуки.
Это не первое происшествие с участием Су-34. В октябре 2022 года истребитель-бомбардировщик рухнул в Ейске. Пострадали 48 человек, еще 15 погибли.