Власти Северной Осетии рассказали о последствиях крушения Су-34

Глава Северной Осетии Меняйло: жертв и разрушений из-за крушения Су-34 нет

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в горах, поэтому последствий на земле удалось избежать. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет — крушение произошло в горах», — заверил он.

Меняйло призвал не снимать и не выкладывать в интернет фото обломков разбившегося самолета. Он выразил соболезнования родственникам погибших членов экипажа и сообщил, что все необходимые службы выехали к месту авиакатастрофы.

Самолет Су-34 принадлежал ВКС России и выполнял плановый учебно-тренировочный полет, заявило Минобороны. Громкие звуки, по информации СМИ, услышали ночью в районе села Горный Дзуарикау. Причиной крушения могла стать техническая неисправность воздушного судна.