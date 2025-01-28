«Потеряли 70% территорий». Генштаб ВСУ впервые показал карту Курской области

Генеральный штаб ВСУ впервые опубликовал карту Курской области, фактически признав потерю около 70% оккупированных с августа 2024 года территорий. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Армия России освободила от оккупантов около полутора десятков населенных пунктов в Курской области», — уточнил канал.

В частности, в сводке Минобороны РФ от 28 января говорится, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления поразили вражеские формирования в районах 16 населенных пунктов, в числе которых Малая Локня, Черкасское Поречное, Викторовка и Куриловка. Кроме того, российские военные отразили пять контратак ВСУ.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором боец ВСУ разобрал одну из поставленных подразделениям в Курской области гранат Ф-1, продемонстрировав на камеру, что она начинена порошком похожим на кукурузную муку.