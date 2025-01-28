Подразделения ВСУ, находящиеся в Курской области, получили бракованные гранаты Ф-1, начиненные порошком похожим на кукурузную крупу. Видео, на котором украинский военный разобрал один из таких боеприпасов, опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале .

«Вместо пороха — „Мивина“ (украинская торговая марка пищевых полуфабрикатов — прим. ред.), ок… Вот так мы воюем на Курщине», — написал журналист.

Бутусов добавил, что бракованных гранат Ф-1 должны были снять с вооружения еще с 8 декабря 2024 года, опубликовав скрин из документа ВСУ.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук отреагировал на публикацию журналиста, заявив, что это вина президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он написал, что украинский лидер «ворует у солдат все: от каши — до гранат?!».

Пользователи в комментариях отметили, что на Украине сейчас «воруют, как в последний раз».

Ранее в Верховной раде сообщили о желании бойцов ВСУ завершить конфликт в первом полугодии 2025 года из-за дефицита ресурсов и помощи Запада.