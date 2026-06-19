После перехода Рай-Александровки в ДНР под контроль российских войск некоторые позиции Вооруженных сил Украины попали в зону досягаемости ВС РФ. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

«Украинские боевики будут вынуждены покинуть ряд позиций у Рай-Александровки», — сказал он.

Бойцы ВСУ оказались в трудной ситуации. По информации Марочко, они находятся под прямым прицелом дронов и стрелкового оружия.

Минобороны России сообщило об освобождении Рай-Александровки 18 июня. Это село находится в 11 километрах от окраин Славянска.

Ранее ухудшилось положение ВСУ в Сумской области. Из-за больших боевых потерь украинское командование перебросило в регион группы элитного 73-го морского центра ССО ВСУ.