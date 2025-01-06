Потери ВСУ за сутки в Курской области составили почти 500 боевиков

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли под Курском до 485 военнослужащих

Украинская армия за сутки потеряла на Курском направлении до 485 военных. Также ВСУ лишились 10 танков, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в плен российским войскам сдались четыре украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли 39 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерную машину разграждения, артиллерийское орудие, семь минометов и станцию РЭБ.

В министерстве подтвердили, что российские войска пресекли попытку прорыва в курском приграничье. Основные силы ВСУ уничтожили на подступах к хутору Бердин.

Ранее ВС России установили контроль над важным логистическим узлом украинской армии — Кураховом. Благодаря освобождению города военные смогут быстрее продвигаться в зоне проведения СВО, так как они вышли на оперативный простор. ВСУ из Курахово выбила «Южная» группировка войск. При освобождении города отличились военные 5-й и 110-й мотострелковых бригад.