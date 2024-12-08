Посвященный Международному дню волонтера концерт прошел в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав принял участие в праздничном концерте, который приурочили к Международному дню волонтера. Праздник по указу президента Российской Федерации Владимира Путина от 27 ноября 2017 года ежегодно отмечают 5 декабря.

С начала проведения специальной военной операции жители Лосино-Петровского объединились в волонтерские движения: «По ZOVу сердца», «Тыл добра», «Сила в правде», «Неравнодушное Подмосковье» и «От народа воинам». Участники патриотических сообществ собирают и отправляют помощь бойцам, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

Также в округе работают организации, которые помогают многодетным семьям, например «МногоМама», а также ветеранам и труженикам тыла — «Волонтеры Победы».

Местное отделение «Молодой гвардии единой России» прививает молодежи патриотизм и любовь к общественно-полезным делам. Ребята также активно занимаются волонтерской деятельностью.

Студенты Щелковского колледжа тоже отдают свое свободное время волонтерству.

На праздничном мероприятии руководитель муниципалитета Сергей Джеглав вместе с депутатом Государственной думы Александром Толмачевым наградили добровольцев благодарственными письмами и почетными грамотами.

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