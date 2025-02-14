Посвящение в кадеты прошло в Ногинске

Четвертый Богородский военно-патриотический фестиваль прошел в Ногинске. Школьники Центров образования № 21 и 29 дали клятву кадета.

Фестиваль прошел на территории Спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя». В нем приняли участие школьники, молодежь, представители общественных организаций округа, военных частей Ногинского гарнизона, почетные гости, представители администрации, депутаты Совета, руководители предприятий округа.

Данное мероприятие продолжает месячник оборонно-массовой работы. За период с 23 января были проведены более 50 мероприятий различного уровня, которые успешно прошли на территории Богородского округа.

15 февраля 2006 года в Ногинске на базе средней школы № 21 был открыт первый кадетский класс. Сегодня в Богородском округе — 475 кадет и 348 юнармейцев.

В этот день 43 кадета приняли торжественную клятву на верность идеалам кадетства.

За минувшие годы в рядах кадетского корпуса выросли достойные защитники Отечества. Среди них есть те, кто сегодня успешно продолжают учебу в высших учебных заведениях страны, готовятся посвятить свою жизнь служению России, а также те, кто уже с честью носят погоны офицера Российской Федерации. С начала СВО 17 выпускников Ногинского кадетского корпуса добровольцами встали на защиту интересов Отечества.

На выставке можно было также познакомиться с деятельностью воинских частей, расположенных в Ногинском гарнизоне. Экспозицию представили в фойе, также для ребят провели квест.

Концертная программа и показательные выступления продолжили фестиваль.