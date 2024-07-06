Пострадавшую при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск девочку перевели на лечение в Краснодар
Девочку, которая пострадала в результате атаки украинского беспилотника на дом в городе Приморск-Ахтарск, перевели на лечение в детскую краевую больницу Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
Остальных шестерых пострадавших перевели на амбулаторное лечение.
В организованном на месте спорткомплекса пункте временного размещения сейчас находятся 26 человек, дежурство несут психологи и врачи.
«Всем предоставляют трехразовое горячее питание и воду. Остальные жители пострадавшего дома разместились у родственников», — добавили в пресс-службе.
Специальные службы расчистили завалы в пострадавшем доме, эксперты продолжают подсчитывать причиненный ущерб.
Пострадавший после атаки беспилотника дом в Приморско-Ахтарске сняли на видео. Взрыв повредил фасад и частично снес кровлю постройки, в результате атаки погибла шестилетняя девочка.