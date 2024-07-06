Пострадавшую при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск девочку перевели на лечение в Краснодар

Фото: РИА «Новости»

Девочку, которая пострадала в результате атаки украинского беспилотника на дом в городе Приморск-Ахтарск, перевели на лечение в детскую краевую больницу Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Остальных шестерых пострадавших перевели на амбулаторное лечение.

В организованном на месте спорткомплекса пункте временного размещения сейчас находятся 26 человек, дежурство несут психологи и врачи.

«Всем предоставляют трехразовое горячее питание и воду. Остальные жители пострадавшего дома разместились у родственников», — добавили в пресс-службе.

Специальные службы расчистили завалы в пострадавшем доме, эксперты продолжают подсчитывать причиненный ущерб.

Пострадавший после атаки беспилотника дом в Приморско-Ахтарске сняли на видео. Взрыв повредил фасад и частично снес кровлю постройки, в результате атаки погибла шестилетняя девочка.

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