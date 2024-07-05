Пострадавший после атаки беспилотника дом в Приморско-Ахтарске сняли на видео

Последствия атаки украинского беспилотника на трехэтажный жилой дом в Приморско-Ахтарске сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На месте происшествия находится глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко, отметил Telegram-канал «Кубань 24» . В комментарии журналистам он подчеркнул, что для ликвидации последствий случившегося задействовали все оперативные службы.

На записи видно, что здание сильно пострадало: взрывной волной повыбивало стекла, частично снесло кровлю, повредило фасад. Территория рядом с трехэтажкой усеяна обломками.

«Все оперативные службы задействованы, создан оперативный штаб, куда стекается вся информация. С утра будет работать комиссия по подсчету ущерба и оценке необходимой помощи пострадавшим», — сообщил он.

Шестерых пострадавших, по словам Бондаренко, доставили в районную больницу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что одна из пострадавших при атаке ВСУ на город скончалась после госпитализации. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Девочке было шесть лет.

Утром 5 июля в Минобороны заявили об уничтожении минувшей ночью 14 беспилотников в Краснодарском крае. Еще 10 дронов ликвидировали над Ростовской области и 26 — над Запорожской областью.