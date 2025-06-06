Пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях выплатят матпомощь

Пострадавшим при терактах в Курской и Брянской областях выплатят единовременную помощь из федерального бюджета на общую сумму более 88 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Получившие легкие травмы получат по 313,5 тысячи рублей, средней тяжести — по 627 тысяч. Семьям погибших выплатят по 1 567 500 рублей за каждого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подрыв поезда в Брянской области, при котором погибли семь человек и пострадали более 100, терроризмом на государственном уровне. Он выразил уверенность, что спланировать такую акцию без ведома и одобрения верхушки киевского режима было невозможно.

Накануне прогремел еще один взрыв на железной дороге — в Воронежской области, — однако там обошлось без пострадавших.