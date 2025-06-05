В Кремле назвали подрыв поезда под Брянском терактом на государственном уровне

Принятие решения о подрыве пассажирского поезда в Брянской области было невозможно без одобрения на уровне руководства киевского режима. На это на ежедневном брифинге указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Это не что иное, как терроризм на государственном уровне», — подчеркнул он.

Песков добавил, что приобретение украинскими властями признаков террористического режима не может не учитываться в дальнейшей работе. Кроме того, в Кремле призвали осудить произошедшее на международном уровне.

О том, что теракты в Курской и Брянской областях спланировали украинские спецслужбы, накануне на совещании у президента заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате произошедшего погибли семь человек и пострадали более 100. Следователи устанавливают всех причастных.