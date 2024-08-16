Временно покинувшие свои дома белгородцы получат компенсацию за аренду жилья

Для жителей Белгородской области, которые хотят временно уехать из своих домов, ввели новые меры поддержки. Они могут переехать в пункты временного размещения или получить компенсацию за аренду жилья, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Жители приграничных сел могут получить 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи», — отметил он.

Гладков отметил, что мера поддержки будет действовать в течение трех месяцев. Губернатор выразил надежду, что за этот период обстановка в белгородских селах стабилизируется, а люди смогут вернуться в свои дома.

Также в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации. На въезд ограничили пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов. Власти приняли решение переселить жителей в безопасное место.