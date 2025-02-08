Пострадавшим от атаки дронов жителям Ростова-на-Дону окажут помощь

Слюсарь: СК завершил работу на месте атаки дронов в Ростове-на-Дону

Жителям Первомайского района Ростова-на-Дону, пострадавшим от атаки дронов ВСУ, окажут помощь. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Специалисты Следственного комитета завершили работу на месте, обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам», — написал он.

Сотрудники аварийных служб проверили состояние газового оборудования в квартирах и труб, газ подают в обычном режиме. Администрация района проводит поквартирный обход. Жители могут обратиться в оперативный штаб. Также работает комиссия по оценке материального ущерба.

В Первомайском районе ввели режим ЧС. Он будет действовать на территории многоквартирных домов, получивших повреждения из-за ночной атаки БПЛА.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 36 дронов ВСУ над регионами России. Над Ростовской областью ликвидировали 18 БПЛА. Местные жители слышали звуки взрывов.