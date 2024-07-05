Кондратьев выразил соболезнования семье погибшей при атаке ВСУ девочки под Краснодаром

Кондратьев: 6-летняя девочка умерла в результате атаки ВСУ под Краснодаром

Шестилетняя девочка скончалась в больнице от травм, полученных в результате атаки украинских боевиков в Приморско-Ахтарске. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

О гибели ребенка сообщал Telegram-канал Baza. По его данным, ее семья пыталась покинуть попавшую под удар территорию. Девочка получила осколочное ранение в живот, врачи оказались бессильны.

Ночью украинские боевики атаковали беспилотниками Приморско-Ахтарск. Силы противовоздушной обороны сбили 14 дронов в регионе.

Также ночью боевики ВСУ ударили дронами по Ростовской и Запорожской областям. Там система ПВО уничтожила и подавила в общей сложности 36 беспилотников.