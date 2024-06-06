Губернатор Голубев: при атаке на Новошахтинский НПЗ никто не пострадал

В результате атаки БПЛА на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале .

Глава региона добавил, что на предприятие выехали исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС. По его словам, число сил и средств, занимающихся тушением пожара, увеличили.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — подчеркнул Голубев.

До этого глава региона заявил, что украинские дроны атаковали завод, произошло возгорание. Пожар распространился на площади 50 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занялись 120 пожарных и 15 единиц техники.

Ранее в Новошахтинске произошли еще и взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Со стороны местного НПЗ заметили огонь и дым.