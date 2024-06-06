Губернатор подтвердил пожар на НПЗ в Новошахтинске после атаки ВСУ

Губернатор Голубев: пожар на Новошахтинском НПЗ охватил 50 квадратов

Фото: РИА «Новости»

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел в результате атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал глава региона.

По сообщению Голубева, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекли 120 пожарных и 15 единиц техники. Но пожарные работы пришлось приостановить из-за повторной атаки ВСУ. Спасателей отвели на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось о взрывах и пожаре в Новошахтинске Ростовской области. Местные жители рассказали о громких хлопках в небе над городом, а также об огне и дыме в районе местного НПЗ.

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