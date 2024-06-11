Мирная жительница погибла при обстреле Горловки

Мирная жительница погибла 11 июня в результате обстрела жилого массива в Горловке. Об этом сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько в Telegram-канале.
«Вследствие обстрела жилмассива „Строитель“ со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки», — указано в сообщении.
За последние сутки Горловку обстреливали 18 раз. Под удар попало одно общественное здание.
Ранее здание школы пострадало из-за атаки ВСУ по Горловке. В результате обстрелов со стороны Украины ранило двух мирных жителей. До этого из-за украинских атак пострадали четверо сотрудников МЧС России.
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